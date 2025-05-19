«Конченая помойка»: Лебедев сравнил метро Нью-Йорка с психбольницей на выезде

Блогер и дизайнер Артемий Лебедев резко отозвался о нью-йоркском метро. В своём обзоре новостей, опубликованном в соцсети «ВКонтакте», он сравнил подземку американского мегаполиса с больницей для душевнобольных.

Метро Нью-Йорка. Фото © ТАСС / Zuma

«Метро [в Нью-Йорке] — абсолютно конченая помойка, в которой просто психиатрическая лечебница на выезде вместе с бандитами, наркоманами и какими-то мутными перцами», — заявил он.

Лебедев отметил, что большинство жителей Нью-Йорка стараются избегать метро. Несмотря на богатство города, им пользуются лишь те, кто «опустился на дно», отметил дизайнер.