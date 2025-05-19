Индия и Пакистан: Обострение
День Победы
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
19 мая, 08:26

«Конченая помойка»: Лебедев сравнил метро Нью-Йорка с психбольницей на выезде

Дизайнер Артемий Лебедев сравнил метро в Нью-Йорке с психлечебницей и помойкой

Блогер и дизайнер Артемий Лебедев. Обложка © РИА «Новости» / Григорий Сысоев

Блогер и дизайнер Артемий Лебедев. Обложка © РИА «Новости» / Григорий Сысоев

Блогер и дизайнер Артемий Лебедев резко отозвался о нью-йоркском метро. В своём обзоре новостей, опубликованном в соцсети «ВКонтакте», он сравнил подземку американского мегаполиса с больницей для душевнобольных.

Метро Нью-Йорка. Фото © ТАСС / Zuma

Метро Нью-Йорка. Фото © ТАСС / Zuma

«Метро [в Нью-Йорке] — абсолютно конченая помойка, в которой просто психиатрическая лечебница на выезде вместе с бандитами, наркоманами и какими-то мутными перцами», — заявил он.

Лебедев отметил, что большинство жителей Нью-Йорка стараются избегать метро. Несмотря на богатство города, им пользуются лишь те, кто «опустился на дно», отметил дизайнер.

Неизвестные в масках угнали поезд в нью-йоркском метро и сняли поездку на видео
Неизвестные в масках угнали поезд в нью-йоркском метро и сняли поездку на видео

Ранее Лебедев назвал самое невыгодное гражданство в мире. При этом он не смог удержаться от мата.

Наталья Афонина
  • Новости
  • Артемий Лебедев
  • США
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar