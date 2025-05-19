Отрезают пальцы и похищают детей: В мире участились случаи кражи владельцев криптокошельков

По всему миру участились случаи похищений индивидуальных владельцев и компаний, владеющих криптовалютными кошельками. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal.

Согласно данным издания, преступники нацеливаются на инвесторов, руководителей криптокомпаний и их близких. Похожий случай произошёл не так давно во Франции, где злоумышленники в масках угрожали оружием дочери главы криптобиржи Paymium и её ребёнку, пытаясь похитить их. Также сообщается о похищении соучредителя Ledger Дэвида Балланда и его партнёра под дулом пистолета.

«В течение нескольких часов другие соучредители Ledger <...> услышали от главаря требование выкупа в размере десяти миллионов евро. <...> Одно сообщение включало видео, на котором похитители отрезали Балланду палец», — пишет издание.

Отмечается, что подобные преступления становятся более организованными. Жертвами оказываются, в частности, блогеры и инвесторы из США, Франции и Австралии.