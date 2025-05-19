Отрезают пальцы и похищают детей: В мире участились случаи кражи владельцев криптокошельков
WSJ: В мире стали чаще похищать владельцев криптокошельков ради вымогательства
Злоумышленник. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Kovalevich28
По всему миру участились случаи похищений индивидуальных владельцев и компаний, владеющих криптовалютными кошельками. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal.
Согласно данным издания, преступники нацеливаются на инвесторов, руководителей криптокомпаний и их близких. Похожий случай произошёл не так давно во Франции, где злоумышленники в масках угрожали оружием дочери главы криптобиржи Paymium и её ребёнку, пытаясь похитить их. Также сообщается о похищении соучредителя Ledger Дэвида Балланда и его партнёра под дулом пистолета.
«В течение нескольких часов другие соучредители Ledger <...> услышали от главаря требование выкупа в размере десяти миллионов евро. <...> Одно сообщение включало видео, на котором похитители отрезали Балланду палец», — пишет издание.
Отмечается, что подобные преступления становятся более организованными. Жертвами оказываются, в частности, блогеры и инвесторы из США, Франции и Австралии.
Ранее в морге Таганрога прошли обыски из-за вымогательства взяток на 70 млн рублей. В полиции пояснили, что подозреваемые просили деньги за ускорение процедуры выдачи тела, а также подготовку его к захоронению.