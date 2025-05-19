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19 мая, 08:44

Отрезают пальцы и похищают детей: В мире участились случаи кражи владельцев криптокошельков

WSJ: В мире стали чаще похищать владельцев криптокошельков ради вымогательства

Злоумышленник. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Kovalevich28

Злоумышленник. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Kovalevich28

По всему миру участились случаи похищений индивидуальных владельцев и компаний, владеющих криптовалютными кошельками. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal.

Согласно данным издания, преступники нацеливаются на инвесторов, руководителей криптокомпаний и их близких. Похожий случай произошёл не так давно во Франции, где злоумышленники в масках угрожали оружием дочери главы криптобиржи Paymium и её ребёнку, пытаясь похитить их. Также сообщается о похищении соучредителя Ledger Дэвида Балланда и его партнёра под дулом пистолета.

«В течение нескольких часов другие соучредители Ledger <...> услышали от главаря требование выкупа в размере десяти миллионов евро. <...> Одно сообщение включало видео, на котором похитители отрезали Балланду палец», — пишет издание.

Отмечается, что подобные преступления становятся более организованными. Жертвами оказываются, в частности, блогеры и инвесторы из США, Франции и Австралии.

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Мария Любицкая
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