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19 мая, 09:03

Львова-Белова помогла 17-летней девочке с Украины воссоединиться с матерью в России

Львова-Белова: В Россию вернулся ещё один подросток из Украины

Мария Львова-Белова. Обложка © Telegram / Мария Львова-Белова

Мария Львова-Белова. Обложка © Telegram / Мария Львова-Белова

Девочка с Украины вернулась в Россию к матери благодаря помощи уполномоченного по правам ребёнка Марии Львовой-Беловой и при поддержке Катара. Родные не виделись друг с другом около года.

«По поручению президента России Владимира Путина продолжаем нашу работу по воссоединению детей с близкими в России, на Украине и в других странах. В этот раз с Украины в Россию к маме при нашем содействии приехала семнадцатилетняя дочка», — заявила Львова-Белова журналистам.

Она также рассказала, что семья девочки, включая родителей и старшую сестру, ранее проживала на территории Украины. В 2023 году отец перевёз дочерей в Одессу, пока мать находилась в России по личным обстоятельствам. После смерти отца в 2024 году девочка осталась жить с сестрой, но выразила желание находиться вместе с матерью.

Львова-Белова выразила признательность Катару за активное участие в переговорах с Украиной. Государство также покрыло транспортные и другие расходы, связанные с сопровождением детей и их близких. Она отметила, что помощь была оказана Международным комитетом Красного Креста и представителями профильных ведомств.

Благодаря усилиям детского омбудсмена, 22 ребёнка из 15 семей смогли воссоединиться со своими родственниками в России, а 101 ребёнок из 81 семьи — с родственниками на Украине и в других странах.

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Ранее уполномоченный по правам ребёнка Мария Львова-Белова помогла 15-летнему подростку воссоединиться с отцом на Украине. Мальчик с января 2022 года проживал с родственниками, однако очень хотел переехать к отцу.

Алиса Хуссаин
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