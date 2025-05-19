Львова-Белова помогла 17-летней девочке с Украины воссоединиться с матерью в России

Девочка с Украины вернулась в Россию к матери благодаря помощи уполномоченного по правам ребёнка Марии Львовой-Беловой и при поддержке Катара. Родные не виделись друг с другом около года.

«По поручению президента России Владимира Путина продолжаем нашу работу по воссоединению детей с близкими в России, на Украине и в других странах. В этот раз с Украины в Россию к маме при нашем содействии приехала семнадцатилетняя дочка», — заявила Львова-Белова журналистам.

Она также рассказала, что семья девочки, включая родителей и старшую сестру, ранее проживала на территории Украины. В 2023 году отец перевёз дочерей в Одессу, пока мать находилась в России по личным обстоятельствам. После смерти отца в 2024 году девочка осталась жить с сестрой, но выразила желание находиться вместе с матерью.

Львова-Белова выразила признательность Катару за активное участие в переговорах с Украиной. Государство также покрыло транспортные и другие расходы, связанные с сопровождением детей и их близких. Она отметила, что помощь была оказана Международным комитетом Красного Креста и представителями профильных ведомств.

Благодаря усилиям детского омбудсмена, 22 ребёнка из 15 семей смогли воссоединиться со своими родственниками в России, а 101 ребёнок из 81 семьи — с родственниками на Украине и в других странах.