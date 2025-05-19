Врач рассказал, как «ласковый убийца» клетку за клеткой незаметно убивает печень
Врач Звонков: Гепатит С передаётся половым путём, но нечасто
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19 мая отмечается День борьбы с гепатитом С. Это заболевание относится к категории медленно развивающихся вирусных инфекций. Чаще всего она прогрессирует, когда человек постоянно реинфицируется. Что известно про гепатит С, кто рискует им заразиться и как его лечат, Life.ru рассказал врач Андрей Звонков.
По словам терапевта, основной путь заражения — через кровь, особенно при использовании нестерильных инструментов, поэтому в группе риска — наркозависимые, которые используют общие шприцы.
«Чаще всего им сейчас болеют люди, страдающие наркозависимостью, те, которые пускают шприц по кругу. Они шприц передают — так и гепатит С», — объяснил специалист.
Половым путём вирус также передаётся, если не использовать средства защиты, однако такие случаи редки. А вот вероятность заражения при переливании крови сейчас минимальна благодаря строгому отбору доноров и дезинфекции препаратов крови.
Гепатит С обычно выявляется случайно при обследовании. И в этом главная опасность болезни — гепатит может годами не проявляться, при этом постепенно разрушая печень.
Гепатит С тем и противен, что он такой вялотекущий. И постепенно, клеточку за клеточкой, он убивает печень. И вдруг это выясняется, если человек приходит на УЗИ, например. Человек ещё не жёлтый. Он себя нормально, в принципе, чувствует. Но потихонечку-потихонечку гепатит ему печёнку отъедает.
По словам Звонкова, болезнь относится к категории медленно развивающихся вирусных инфекций. Чаще всего она прогрессирует, когда человек постоянно реинфицируется, например как в случае с наркоманами. И в этом случае процесс может быть нарастающим.
Сегодня лечение занимает около полугода, но диагностика требует повторных анализов, чтобы подтвердить активную фазу вируса. Бывают и случаи самоисцеления.
Гепатит С медленно разрушает организм, оставаясь долгое время незаметным, — за это его и прозвали «ласковым убийцей». В эту же категорию входят герпес, ветрянка и другие «спящие» инфекции. Они могут активироваться лишь спустя годы — стоит лишь иммунитету дать сбой.