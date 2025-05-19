Врач рассказал, как «ласковый убийца» клетку за клеткой незаметно убивает печень

19 мая отмечается День борьбы с гепатитом С. Это заболевание относится к категории медленно развивающихся вирусных инфекций. Чаще всего она прогрессирует, когда человек постоянно реинфицируется. Что известно про гепатит С, кто рискует им заразиться и как его лечат, Life.ru рассказал врач Андрей Звонков.

По словам терапевта, основной путь заражения — через кровь, особенно при использовании нестерильных инструментов, поэтому в группе риска — наркозависимые, которые используют общие шприцы.

«Чаще всего им сейчас болеют люди, страдающие наркозависимостью, те, которые пускают шприц по кругу. Они шприц передают — так и гепатит С», — объяснил специалист.

Половым путём вирус также передаётся, если не использовать средства защиты, однако такие случаи редки. А вот вероятность заражения при переливании крови сейчас минимальна благодаря строгому отбору доноров и дезинфекции препаратов крови.

Гепатит С обычно выявляется случайно при обследовании. И в этом главная опасность болезни — гепатит может годами не проявляться, при этом постепенно разрушая печень.

Гепатит С тем и противен, что он такой вялотекущий. И постепенно, клеточку за клеточкой, он убивает печень. И вдруг это выясняется, если человек приходит на УЗИ, например. Человек ещё не жёлтый. Он себя нормально, в принципе, чувствует. Но потихонечку-потихонечку гепатит ему печёнку отъедает. Андрей Звонков Врач-терапевт

По словам Звонкова, болезнь относится к категории медленно развивающихся вирусных инфекций. Чаще всего она прогрессирует, когда человек постоянно реинфицируется, например как в случае с наркоманами. И в этом случае процесс может быть нарастающим.

Сегодня лечение занимает около полугода, но диагностика требует повторных анализов, чтобы подтвердить активную фазу вируса. Бывают и случаи самоисцеления.