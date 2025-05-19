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19 мая, 09:26

«Кирпичики метаболизма»: Россиянам раскрыли, из каких сыров лучше усваивается белок

Микробиолог Рогов: Белок лучше всего усваивается из голубых сыров

Сыр. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Fabiano musial

Сыр. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Fabiano musial

Наибольшая биодоступность белков наблюдается в зрелых сырах длительной выдержки, включая знаменитый пармезан, а также в продуктах с благородной плесенью и сырами с корочкой. Об этом сообщил «Газете.ru» Григорий Рогов, руководитель ВНИИ маслоделия и сыроделия, специалист в области микробиологии.

Как пояснил эксперт, технология производства сыров с промытой коркой предполагает регулярную обработку поверхности рассолом, алкогольными напитками (вином или пивом) или другими жидкостями. Этот процесс стимулирует развитие особых бактериальных культур, которые формируют характерные органолептические свойства продукта — его неповторимый аромат, оттенок и вкусовые нюансы. Что касается голубых сыров, их отличительной чертой является наличие специально культивируемой плесневой грибницы.

Рогов подчеркнул, что в подобных сырах происходит интенсивный протеолиз — ферментативное расщепление белковых молекул. Благодаря этому организму требуется меньше энергетических затрат на переваривание, а усвоение ценных нутриентов происходит более эффективно. По сути, белковые соединения в таких продуктах проходят предварительную ферментативную обработку, что облегчает их дальнейшее усвоение в пищеварительном тракте.

«Из такого сыра мы заранее получаем уже распавшийся до крупных пептидов белок. Организму проще впоследствии расщепить их на аминокислоты, которые являются «кирпичиками» нашего конструктивного метаболизма», — объяснил эксперт.

В мягких сырах без стадии созревания, например в адыгейском, процессы расщепления белка (протеолиз) почти не происходят. Поэтому белок в таких сырах остаётся в труднодоступной для ферментов форме. Как отмечает микробиолог, подобные сыры фактически являются концентратом молочного белка, который сложнее переваривается и требует больше ресурсов от пищеварительной системы.

Эксперт рассказала, можно ли есть плесень на сыре и других продуктах
Эксперт рассказала, можно ли есть плесень на сыре и других продуктах

Ранее диетолог рассказала, какие сыры являются наиболее полезным вариантом для людей старшего возраста. В этом продукте содержатся ценные питательные элементы: кальций, легкоусвояемый молочный белок и аминокислота триптофан, способствующая уменьшению стресса и улучшению сна.

Александра Мышляева
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