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Специальная военная операция (СВО)

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Регион
19 мая, 09:16

Армия России нанесла удары по инфраструктуре ВСУ в 142 районах

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

За минувшие сутки российские силы нанесли удары по военной инфраструктуре, складам вооружения и пунктам размещения украинских войск и иностранных наёмников в 142 районах, сообщили в Минобороны РФ.

В ведомстве пояснили, что оперативно-тактическая авиация, беспилотники, ракетные комплексы и артиллерия группировок Вооружённых сил России, подобно молниям в бурю, разрушили ключевые объекты аэродромов, арсеналы боеприпасов и временные базы противника, пресекая их планы.

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Бойцы «Айдара»* сбежали с позиций в зоне СВО после точных ударов ВС РФ

Также российские войска освободили село Марьино в Сумской области и Новооленовку в ДНР. Бойцы группировки «Север» благодаря стремительным и решительным действиям вернули контроль над селом Марьино. При освобождении Новооленовки отличились бойцы Центральной группировки войск.

Оксана Попова
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