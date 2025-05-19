Армия России нанесла удары по инфраструктуре ВСУ в 142 районах
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За минувшие сутки российские силы нанесли удары по военной инфраструктуре, складам вооружения и пунктам размещения украинских войск и иностранных наёмников в 142 районах, сообщили в Минобороны РФ.
В ведомстве пояснили, что оперативно-тактическая авиация, беспилотники, ракетные комплексы и артиллерия группировок Вооружённых сил России, подобно молниям в бурю, разрушили ключевые объекты аэродромов, арсеналы боеприпасов и временные базы противника, пресекая их планы.
Также российские войска освободили село Марьино в Сумской области и Новооленовку в ДНР. Бойцы группировки «Север» благодаря стремительным и решительным действиям вернули контроль над селом Марьино. При освобождении Новооленовки отличились бойцы Центральной группировки войск.