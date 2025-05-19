В Кремле высказались о визитах Уиткоффа в Россию

В Кремле опровергли сообщения о том, что спецпосланник президента США Стивен Уиткофф собирался посетить Россию в мае. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Нет, он не должен был прилететь в майские праздники. Это неправильная информация», — заявил представитель Кремля в ходе брифинга.

Напомним, 25 апреля спецпредставитель американского лидера встретился с Владимиром Путиным в Кремле. Во время встречи участники обменялись приветствиями на английском языке. Деловые переговоры продлились около трёх часов. До этого Уиткофф прилетал в Санкт-Петербург.