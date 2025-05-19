В Кремле высказались о визитах Уиткоффа в Россию
Песков: Поездка в РФ на майские праздники не входила в планы Уиткоффа
Стивен Уиткофф. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / noamgalai
В Кремле опровергли сообщения о том, что спецпосланник президента США Стивен Уиткофф собирался посетить Россию в мае. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Нет, он не должен был прилететь в майские праздники. Это неправильная информация», — заявил представитель Кремля в ходе брифинга.
Напомним, 25 апреля спецпредставитель американского лидера встретился с Владимиром Путиным в Кремле. Во время встречи участники обменялись приветствиями на английском языке. Деловые переговоры продлились около трёх часов. До этого Уиткофф прилетал в Санкт-Петербург.
Тем временем сегодня, 19 мая, должен состояться телефонный разговор между президентом РФ Владимиром Путиным и американским лидером Дональдом Трампом. Основное внимание будет уделено урегулированию украинского конфликта, а также вопросам торговли между двумя странами.