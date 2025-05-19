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19 мая, 10:01

Оговорка по Фрейду: В эфире украинского ТВ Путина назвали президентом Украины

Ведущая украинского ТВ назвала Владимира Путина президентом Украины

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Ведущая украинского телевидения назвала российского лидера Владимира Путина президентом Украины. Сначала девушка даже не заметила свой ляп, за который ей может грозить серьёзный выговор. На соответствующую оговорку обратил внимание телеграм-канал Mash.

Журналистка оговорилась, когда рассказывала о грядущих переговорах между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. Она оперативно исправила свою ошибку, упомянув Владимира Зеленского, чья легитимность подвергается сомнению.

Ведущая назвала Путина президентом Украины. Видео © Telegram / Mash

«Дональд Трамп поговорит с президентом Украины Владимиром Путиным», — сказала телеведущая.
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Напомним, что телефонный разговор между президентом США Дональдом Трампом и российским лидером Владимиром Путиным запланирован на 19 мая в 17:00 по московскому времени. Основными темами обсуждения станут разрешение украинского конфликта и торговые отношения между двумя государствами.

Алиса Хуссаин
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