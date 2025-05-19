Оговорка по Фрейду: В эфире украинского ТВ Путина назвали президентом Украины

Ведущая украинского телевидения назвала российского лидера Владимира Путина президентом Украины. Сначала девушка даже не заметила свой ляп, за который ей может грозить серьёзный выговор. На соответствующую оговорку обратил внимание телеграм-канал Mash.

Журналистка оговорилась, когда рассказывала о грядущих переговорах между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. Она оперативно исправила свою ошибку, упомянув Владимира Зеленского, чья легитимность подвергается сомнению.

Ведущая назвала Путина президентом Украины. Видео © Telegram / Mash

«Дональд Трамп поговорит с президентом Украины Владимиром Путиным», — сказала телеведущая.