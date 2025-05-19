«Ульяновский расчленитель» зарубил арендодателя, мечтая завладеть его трёшкой в Москве

В Москве «ульяновский расчленитель» хладнокровно расправился с арендодателем, мечтая завладеть его трёхкомнатной квартирой. Как выяснил SHOT, убийца разрезал тело болгаркой, отделив голову, конечности и интимные части, а затем, словно в мрачной игре, разнёс останки в спортивных сумках по двум адресам, чтобы запутать следствие.

35-летний убийца Кирилл В. Фото © Telegram / SHOT

По данным источников, 35-летний Кирилл Васильев, стильный выходец из Ульяновска, перебрался в столицу и с 3 февраля снимал комнату за 23 тысячи рублей в просторной 74-метровой «трёшке» в Южном Медведкове. Жил он под одной крышей с хозяином, но всё это время в его голове зрел коварный замысел — присвоить чужую недвижимость. Потеря работы 13 мая стала спусковым крючком: без средств на аренду Кирилл решился на убийство.