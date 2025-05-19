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19 мая, 09:45

«Ульяновский расчленитель» зарубил арендодателя, мечтая завладеть его трёшкой в Москве

SHOT: Житель Ульяновска убил арендодателя в Москве, чтобы заполучить квартиру

В Москве «ульяновский расчленитель» хладнокровно расправился с арендодателем, мечтая завладеть его трёхкомнатной квартирой. Как выяснил SHOT, убийца разрезал тело болгаркой, отделив голову, конечности и интимные части, а затем, словно в мрачной игре, разнёс останки в спортивных сумках по двум адресам, чтобы запутать следствие.

35-летний убийца Кирилл В. Фото © Telegram / SHOT

35-летний убийца Кирилл В. Фото © Telegram / SHOT

По данным источников, 35-летний Кирилл Васильев, стильный выходец из Ульяновска, перебрался в столицу и с 3 февраля снимал комнату за 23 тысячи рублей в просторной 74-метровой «трёшке» в Южном Медведкове. Жил он под одной крышей с хозяином, но всё это время в его голове зрел коварный замысел — присвоить чужую недвижимость. Потеря работы 13 мая стала спусковым крючком: без средств на аренду Кирилл решился на убийство.

Мужчиной, расчленившим приятеля в Москве, оказался рецидивист из Ульяновска
Мужчиной, расчленившим приятеля в Москве, оказался рецидивист из Ульяновска

В четверг он набросился на жертву с топором, нанеся 15 ударов, а затем пустил в ход болгарку. Останки хранил в квартире до субботы, после чего спрятал их у храма Покрова Пресвятой Богородицы и в парке «Яуза». Полиция задержала его в ночь на воскресенье неподалёку от Казанского вокзала. На допросе Кирилл признался, что убил хозяина ради квартиры, которую планировал продать за 20 миллионов, чтобы осесть в Москве с комфортом. Сейчас следователи проверяют психическое состояние задержанного, мера пресечения пока не выбрана. Расследованием занимается Следственный комитет, дело под надзором прокуратуры.

Обложка ©

Telegram / SHOT

Оксана Попова
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