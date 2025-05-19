«Ульяновский расчленитель» зарубил арендодателя, мечтая завладеть его трёшкой в Москве
SHOT: Житель Ульяновска убил арендодателя в Москве, чтобы заполучить квартиру
В Москве «ульяновский расчленитель» хладнокровно расправился с арендодателем, мечтая завладеть его трёхкомнатной квартирой. Как выяснил SHOT, убийца разрезал тело болгаркой, отделив голову, конечности и интимные части, а затем, словно в мрачной игре, разнёс останки в спортивных сумках по двум адресам, чтобы запутать следствие.
35-летний убийца Кирилл В. Фото © Telegram / SHOT
По данным источников, 35-летний Кирилл Васильев, стильный выходец из Ульяновска, перебрался в столицу и с 3 февраля снимал комнату за 23 тысячи рублей в просторной 74-метровой «трёшке» в Южном Медведкове. Жил он под одной крышей с хозяином, но всё это время в его голове зрел коварный замысел — присвоить чужую недвижимость. Потеря работы 13 мая стала спусковым крючком: без средств на аренду Кирилл решился на убийство.
В четверг он набросился на жертву с топором, нанеся 15 ударов, а затем пустил в ход болгарку. Останки хранил в квартире до субботы, после чего спрятал их у храма Покрова Пресвятой Богородицы и в парке «Яуза». Полиция задержала его в ночь на воскресенье неподалёку от Казанского вокзала. На допросе Кирилл признался, что убил хозяина ради квартиры, которую планировал продать за 20 миллионов, чтобы осесть в Москве с комфортом. Сейчас следователи проверяют психическое состояние задержанного, мера пресечения пока не выбрана. Расследованием занимается Следственный комитет, дело под надзором прокуратуры.
Telegram / SHOT