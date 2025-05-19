В рядах Вооружённых сил Украины (ВСУ) зафиксированы случаи, когда старшие офицеры после гибели добровольцев забирают себе полагающиеся им деньги. Как уточнили в подполье, речь идёт о сумме 1 миллион гривен (около 24 тысяч долларов).

Там отметили, что Киев обещает новобранцам ВСУ квартиру в беспроцентную ипотеку и миллион гривен на руки, однако добровольцы едва ли получают что-либо на руки, так как гибнут.

«После чего выделенные на программу средства присваиваются командованием и распределяются между группой старших офицеров», — сказал представитель подполья в разговоре с РИА «Новости».