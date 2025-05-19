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19 мая, 10:29

Офицеров ВСУ уличили в обогащении на погибших добровольцев

РИАН: Офицеры ВСУ забирают себе выплаты, предназначенные погибшим добровольцам

Фото © Shutterstock / FOTODOM / hurricanehank

Фото © Shutterstock / FOTODOM / hurricanehank

В рядах Вооружённых сил Украины (ВСУ) зафиксированы случаи, когда старшие офицеры после гибели добровольцев забирают себе полагающиеся им деньги. Как уточнили в подполье, речь идёт о сумме 1 миллион гривен (около 24 тысяч долларов).

Там отметили, что Киев обещает новобранцам ВСУ квартиру в беспроцентную ипотеку и миллион гривен на руки, однако добровольцы едва ли получают что-либо на руки, так как гибнут.

«После чего выделенные на программу средства присваиваются командованием и распределяются между группой старших офицеров», сказал представитель подполья в разговоре с РИА «Новости».

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Ранее в Совфеде отметили, что украинские молодые военные в возрасте от 18 до 25 лет, скорее всего, не смогут дожить до выплат. Если бойцы подпишут контракты с ВСУ, то погибнут в зоне боевых действий практически сразу и не получат свои миллионы. Привлекательные льготы на самом деле не такие радостные, как об этом говорят на Украине, они являются самой настоящей «сделкой с дьяволом», подчеркнула сенатор.

Наталья Афонина
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