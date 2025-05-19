В Алатыре всплыла проблема: В Чувашии зафиксирован массовый мор рыбы

Массовый мор рыбы зафиксирован в реке Алатырь, протекающей через Чувашию, Мордовию и Нижегородскую область. В связи с этим власти настоятельно рекомендуют жителям временно не ловить и не есть рыбу из этой реки, а также избегать отдыха у воды.

«Рыбу из Алатыря есть нельзя — это может быть опасно для здоровья», — предупредили в администрации Приволжского федерального округа.

Под особое внимание попал участок у слияния рек Алатырь и Сура. Эксперты уже начали проверку, чтобы выяснить, что стало причиной гибели рыбы.