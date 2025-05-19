Семья переехавших в РФ французов с девятью детьми попросила о помощи с жильём

Уроженец Бордо Фабрис Сорлин перебрался в Россию восемь лет назад. Благодаря специальному распоряжению российского лидера Владимира Путина, супруга мужчины и их девять детей стали обладателями паспортов РФ, сообщает kp.ru.

В скором времени семейство ожидает пополнение — у них родится десятый ребёнок. Все дети в совершенстве освоили русский язык. Однако сейчас, в отличие от прежних беззаботных времён, Фабрис испытывает серьёзные трудности. Причиной стало решение владельца арендуемого семьёй жилья в Подмосковье продать недвижимость, вынудившее их искать новое пристанище. Агентства по недвижимости отказываются работать с ними, ссылаясь на количество детей.

Старшие сыновья Сорлина активно занимаются единоборствами — самбо и боксом, дочери прекрасно справляются с домашними обязанностями. Известно, что глава семейства всегда открыто выражал неприятие ЛГБТ*, за что подвергался преследованиям на родине — получал анонимные угрозы.

В России дети семьи Сорлин обучаются в православной гимназии. Сам Фабрис активно участвовал в благотворительной деятельности — поддерживал СВО, помогал малоимущим. Теперь же ему самому приходится обращаться за помощью. Несмотря на текущие сложности, французский переселенец уверен — только в России его дети смогут построить достойное будущее.

Ранее Life.ru писал, что британец переехал во Владимир и теперь открывает глаза иностранцам на Россию. Он завёл блог, где рассказывает о своём опыте жизни в РФ. При этом мужчина сталкивается с негативом от западной аудитории. Однако его материалы находят поддержку у многих зарубежных пользователей. Сэм также собирается открыть компанию, чтобы помогать иностранцам переезжать в Россию.