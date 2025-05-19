«Нужно изолировать»: В России оценили идею убрать алкоголь с витрин магазинов

Эксперт в сфере регулирования алкогольного рынка Павел Шапкин высказал сомнения относительно предложения убрать алкоголь с витрин магазинов. Он отметил, что реализация такой инициативы технически сложна, поскольку алкогольная продукция занимает значительно больше места, чем табачные изделия, которые сейчас скрыты от покупателей.

Шапкин подчеркнул важную роль алкогольных продаж в формировании выручки торговых точек — до 17% в супермаркетах и более 50% в сельских магазинах. По его мнению, вместо полного скрытия алкоголя от глаз покупателей, целесообразнее организовать специальные отделы с ограниченным доступом для несовершеннолетних, где можно было бы оперативно проверять возраст покупателей.

«Конечно, дети не должны их видеть, потому что фактически продажа алкоголя в общих торговых залах в магазинах является как бы косвенным способом вовлечения несовершеннолетних в употребление алкоголя. В принципе, если строго идти по КоАП, то за это можно магазин привлекать к административной ответственности, там порядка 2 500 рублей предусмотрено», — сказал он в эфире радио «Комсомольская правда».