«Другие дела»: Швыдкой объяснил, куда пропал Мединский с юридического форума в Петербурге
Швыдкой: Мединский не смог посетить ПМЮФ в связи с высокой загруженностью
Владимир Мединский. Обложка © ТАСС / Рамиль Ситдиков/POOL
Помощник президента России Владимир Мединский пропустил Петербургский международный юридический форум из-за высокой занятости другими, не связанными с мероприятием, задачами. Об этом сообщил спецпредставитель президента РФ Михаил Швыдкой.
«Вы прекрасно понимаете, что Владимир Ростиславович сегодня занят совсем другими делами. Я не хочу умалять значение дискуссии о декабризме, но думаю, что более важно, чем вся дискуссия, которую мы будем проводить», — приводит РИА «Новости» его слова.
Швыдкой признал, что ему предложили занять место Мединского. При этом он выразил сомнения в своей полной равноценности как замене, подчеркнув разницу между историком-театроведом и историком, специализирующимся на других областях. При этом Швыдкой заявил о готовности попробовать.
Изначально планировалось, что Мединский будет вести сессию «Правовые идеи декабристов: pro et contra. Уроки истории» на юридическом форуме. Однако, в понедельник утром модератором был назначен Михаил Швыдкой вместо него.
Мединский, напомним, руководил российской делегацией на переговорах с Украиной, прошедших 16 мая в Стамбуле. Встреча длилась около двух часов. По её итогам Мединский, сообщил о планах масштабного обмена пленными с Киевом по формуле «1000 на 1000». Он также заявил, что стороны согласовали представление собственных предложений по возможному перемирию. Украинская делегация выступила с инициативой проведения встречи на высшем уровне, что было принято российской стороной к рассмотрению. Мединский отметил, что РФ готова к дальнейшему продолжению переговорного процесса.