«Другие дела»: Швыдкой объяснил, куда пропал Мединский с юридического форума в Петербурге

Помощник президента России Владимир Мединский пропустил Петербургский международный юридический форум из-за высокой занятости другими, не связанными с мероприятием, задачами. Об этом сообщил спецпредставитель президента РФ Михаил Швыдкой.

«Вы прекрасно понимаете, что Владимир Ростиславович сегодня занят совсем другими делами. Я не хочу умалять значение дискуссии о декабризме, но думаю, что более важно, чем вся дискуссия, которую мы будем проводить», — приводит РИА «Новости» его слова.

Швыдкой признал, что ему предложили занять место Мединского. При этом он выразил сомнения в своей полной равноценности как замене, подчеркнув разницу между историком-театроведом и историком, специализирующимся на других областях. При этом Швыдкой заявил о готовности попробовать.

Изначально планировалось, что Мединский будет вести сессию «Правовые идеи декабристов: pro et contra. Уроки истории» на юридическом форуме. Однако, в понедельник утром модератором был назначен Михаил Швыдкой вместо него.



