Вице-спикер Госдумы Пётр Толстой допустил новые изменения Конституции России

Заместитель председателя Госдумы Пётр Толстой считает, что России предстоят более глубокие изменения в Конституцию, чем те, что были внесены в 2020 году. Такое заявление он сделал на сессии «Культура законотворческой деятельности» в рамках Петербургского международного юридического форума.

По его словам, за последние 30 лет Россия пыталась перенять ряд зарубежных правовых практик, стремясь соответствовать так называемым «мировым стандартам», которые в действительности оказались западными. Однако большинство из них, по словам Толстого, «не прижились» в российском правовом поле.

«Это как пытаться привить на живое дерево пластмассовую ветку. У нас очень много таких веток в ельцинское время было понатыкано в дерево русской жизни. Ну и большая часть из них завяла», — отметил вице-спикер Госдумы.

Толстой подчеркнул, что российское общество претерпело серьезные изменения, особенно после начала специальной военной операции, и законодательство должно развиваться в соответствии с новыми общественными запросами.

«Прошло пять лет с момента реформы Конституции. Но, учитывая условия, в которых принималась действующая Конституция, уверен — впереди нас ждут новые изменения. И, возможно, они будут куда более значительными, чем те, что мы обсуждали в 2020 году», — резюмировал он.