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Регион
19 мая, 11:25

Отец и сын насмерть отравились угарным газом в Волгограде

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Vastram

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Vastram

Мужчину и его 14-летнего сына нашли мёртвыми в квартире в Волгограде. Предположительно, они отравились угарным газом из-за неправильного использования водонагревательной колонки. Об этом сообщает СК России по региону.

«В ходе осмотра места происшествия следователями совместно со специалистами были выявлены следы деформации гофрированной трубы, что, предположительно, могло привести к утечке продуктов сгорания и их скоплению в помещении в смертельной концентрации», — рассказали в СК.

Уже возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлёкшим за собой смерть человека. Сейчас проводятся необходимые экспертизы, а также мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств.

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Ранее из-за утечки газа в Воронеже погибли три человека: 54-летняя женщина в одной квартире и супружеская пара (62 и 58 лет) в другой. По факту трагедии было возбуждено уголовное дело.

Полина Никифорова
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