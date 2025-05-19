Отец и сын насмерть отравились угарным газом в Волгограде

Мужчину и его 14-летнего сына нашли мёртвыми в квартире в Волгограде. Предположительно, они отравились угарным газом из-за неправильного использования водонагревательной колонки. Об этом сообщает СК России по региону.

«В ходе осмотра места происшествия следователями совместно со специалистами были выявлены следы деформации гофрированной трубы, что, предположительно, могло привести к утечке продуктов сгорания и их скоплению в помещении в смертельной концентрации», — рассказали в СК.

Уже возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлёкшим за собой смерть человека. Сейчас проводятся необходимые экспертизы, а также мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств.