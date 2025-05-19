Женщина отомстила бандитам за убийство семьи, приготовив для них пирожки с ядом
OC: Гаитянка отомстила за семью, убив 40 членов банды национальным блюдом
Эманадас. Обложка © Шедеврум / Life.ru
В Порт-о-Пренсе, столице Гаити, владелица небольшого киоска, торговавшая национальными пирожками эманадас, совершила акт мести против местной преступной группировки, отравив сразу 40 её членов. Об этом сообщает Oddity Central.
Банда жестоко расправилась с несколькими членами семьи женщины. Она не могла смириться с тем, что преступники остаются на свободе. В итоге местная жительница придумала убийственный во всех смыслах этого слова план мести. Женщина предложила преступникам бесплатные пирожки, якобы в знак благодарности за «защиту» района. Однако в начинку она добавила мощные промышленные инсектициды. Вскоре после угощения у всех мужчин появились признаки отравления: сильная боль в животе, рвота и резкое ухудшение самочувствия. Несмотря на прибытие медиков, спасти никого не удалось.
Опасаясь мести оставшихся членов банды, местная жительница покинула свой дом, который вскоре был сожжён.
Позже она добровольно сдалась полиции, признавшись в организации и осуществлении отравления, утверждая, что действовала в одиночку. Вопрос о её дальнейшей уголовной ответственности остаётся открытым.
А в США разгорелся скандал, связанный с гибелью семилетнего приёмного ребёнка. Мальчик скончался после того, как опекуны заставили его пить оливковый рассол в качестве своеобразной меры наказания.