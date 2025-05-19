Женщина отомстила бандитам за убийство семьи, приготовив для них пирожки с ядом

Банда жестоко расправилась с несколькими членами семьи женщины. Она не могла смириться с тем, что преступники остаются на свободе. В итоге местная жительница придумала убийственный во всех смыслах этого слова план мести. Женщина предложила преступникам бесплатные пирожки, якобы в знак благодарности за «защиту» района. Однако в начинку она добавила мощные промышленные инсектициды. Вскоре после угощения у всех мужчин появились признаки отравления: сильная боль в животе, рвота и резкое ухудшение самочувствия. Несмотря на прибытие медиков, спасти никого не удалось.