В Тюмени иностранка пихала чужого ребёнка за отказ уступить качели, её уже ищут
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Во дворе жилого комплекса «Семья» в Тюмени произошёл инцидент с участием иностранки, которая, по словам очевидцев, применила силу к чужому ребёнку на детской площадке. Женщина, как утверждает мать пострадавшей девочки, мешала малышке качаться на качелях, удерживала их и оказывала давление. Более того, она якобы призвала свою дочь ударить девочку, которая отказывалась уступить ей место.
Об этом инциденте рассказала мама пострадавшего ребёнка в социальных сетях. По её словам, всё произошло на глазах других родителей.
Как сообщает сообщество «ЧС-Тюмень», правоохранительные органы уже начали проверку по факту случившегося. В полиции заявили, что действия участников будут тщательно изучены, и при наличии признаков правонарушения виновные будут привлечены к ответственности.
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