Половина детсада разрушена в Курской области после обстрела ВСУ
Хинштейн: ВСУ атаковали посёлки Коренево и Кекино в Курской области
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В Курской области ВСУ атаковали два автомобиля местного жителя. Об этом сообщил врио главы региона Александр Хинштейн.
«Сегодня в населённом пункте Кекино Глушковского района FPV-дрон совершил атаку на два автомобиля, принадлежащих местному жителю. В результате атаки один автомобиль уничтожен полностью, второй посечён осколками», — написал глава региона в телегам-канале.
Ещё один удар ВСУ пришёлся на посёлок Коренево. Там украинские войска обстреляли детский сад, в результате разрушена половина учреждения.
К счастью, в обоих случаях никто не пострадал. Хинштейн призвал граждан соблюдать меры безопасности и быть бдительными.
Ранее новая школа загорелась из-за атаки ВСУ в Курской области. По словам Хинштейна, строительство учреждения будет завершено сразу же, как только стабилизируется оперативная обстановка.