Половина детсада разрушена в Курской области после обстрела ВСУ

В Курской области ВСУ атаковали два автомобиля местного жителя. Об этом сообщил врио главы региона Александр Хинштейн.

«Сегодня в населённом пункте Кекино Глушковского района FPV-дрон совершил атаку на два автомобиля, принадлежащих местному жителю. В результате атаки один автомобиль уничтожен полностью, второй посечён осколками», — написал глава региона в телегам-канале.

Ещё один удар ВСУ пришёлся на посёлок Коренево. Там украинские войска обстреляли детский сад, в результате разрушена половина учреждения.

К счастью, в обоих случаях никто не пострадал. Хинштейн призвал граждан соблюдать меры безопасности и быть бдительными.