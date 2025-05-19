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Регион
19 мая, 11:35

«Какие проблемы?»: Вяльбе оценила желание Губерниева занять её пост

Глава ФЛГР Вяльбе заверила, что не будет мешать планам Губерниева занять её пост

Елена Вяльбе и Дмитрий Губерниев. Обложка © РИА Новости / Виталий Белоусов, Мария Девахина

Елена Вяльбе и Дмитрий Губерниев. Обложка © РИА Новости / Виталий Белоусов, Мария Девахина

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе, беседуя с газетой «Спорт-Экспресс», высказалась о планах спортивного комментатора Дмитрия Губерниева побороться за её пост. Она отметила, что не собирается чинить препятствия потенциальному оппоненту.

«Что значит, буду ли я противодействовать? В следующем году будут выборы. Все, кого регионы выдвинут, будут выбираться. Какие проблемы? Каждый имеет на это право», — заверила Вяльбе.

«Фуфлыжная федерация»: Губерниев раскритиковал работу ФЛГР и призвал Вяльбе уйти с поста
«Фуфлыжная федерация»: Губерниев раскритиковал работу ФЛГР и призвал Вяльбе уйти с поста

Дмитрий Губерниев неоднократно заявлял о намерении баллотироваться на пост президента Федерации лыжных гонок России (ФЛГР), чтобы сместить Елену Вяльбе, возглавляющую организацию с 2010 года. Он критикует её за непрофессионализм, плохую организацию соревнований (например, чемпионата России в Казани), слабую популяризацию лыжного спорта и провалы в трансляциях. Губерниев утверждает, что за три дня сделает лыжи «стерильными и профессиональными», обещает привлечь спонсоров и развивать детский спорт. Вяльбе, в свою очередь, игнорирует его нападки, а некоторые эксперты, как чемпионка мира Ольга Завьялова, считают, что Губерниеву не хватает глубокого понимания лыжного спорта для этой роли. Выборы главы ФЛГР намечены на 2026 год.

Оксана Попова
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