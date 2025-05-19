«Какие проблемы?»: Вяльбе оценила желание Губерниева занять её пост

«Что значит, буду ли я противодействовать? В следующем году будут выборы. Все, кого регионы выдвинут, будут выбираться. Какие проблемы? Каждый имеет на это право», — заверила Вяльбе.

Дмитрий Губерниев неоднократно заявлял о намерении баллотироваться на пост президента Федерации лыжных гонок России (ФЛГР), чтобы сместить Елену Вяльбе, возглавляющую организацию с 2010 года. Он критикует её за непрофессионализм, плохую организацию соревнований (например, чемпионата России в Казани), слабую популяризацию лыжного спорта и провалы в трансляциях. Губерниев утверждает, что за три дня сделает лыжи «стерильными и профессиональными», обещает привлечь спонсоров и развивать детский спорт. Вяльбе, в свою очередь, игнорирует его нападки, а некоторые эксперты, как чемпионка мира Ольга Завьялова, считают, что Губерниеву не хватает глубокого понимания лыжного спорта для этой роли. Выборы главы ФЛГР намечены на 2026 год.