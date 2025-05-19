Руководство и тренерский штаб ФК «Ростов» сменятся после суперфинала Кубка России

Руководство и тренерский штаб футбольного клуба «Ростов» планируют покинуть команду после суперфинала Кубка России. Информацию об уходе подтвердил источник «РБК Спорт», знакомый с ситуацией: клуб покинут президент Арташес Арутюнянц и спортивный директор Алексей Рыскин.

«Я ухожу после завершения сезона. За других говорить не буду. Устал, хочу взять паузу и заняться здоровьем», — прокомментировал Рыскин.

Перед заключительным туром сезона «Ростов» занимает восьмую строчку в турнирной таблице РПЛ. А Суперфинал Кубка России, в котором клуб встретится с ЦСКА, состоится 1 июня в «Лужниках».