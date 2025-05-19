Не пустят, даже если сильно приспичило: Стало известно, сколько стоит вход в туалет ЦУМа

Вход в туалет ЦУМа стоит 500 рублей, бесплатно в него не пропустят, даже если очень сильно приспичило. Мольба и последняя наличка в кошельке не помогут убедить строгого охранника помочь нуждающемуся. Об этом сообщает телеграм-канал «SHOT ПРОВЕРКА».

Вход в туалет ЦУМа стоит 500 рублей. Видео © Telegram/ SHOT ПРОВЕРКА

Войти в заветный туалет можно только за деньги или при предоставлении чека о покупке в бутике. Однако есть лайфхак — можно купить воду за 250 рублей, предоставить чек о её покупке и войти в заветную комнату.