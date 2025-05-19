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19 мая, 12:11

Не пустят, даже если сильно приспичило: Стало известно, сколько стоит вход в туалет ЦУМа

SHOT ПРОВЕРКА: Вход в туалет ЦУМа стоит 500 рублей, по-другому в него не пустят

Обложка © ТАСС / Арина Антонова

Обложка © ТАСС / Арина Антонова

Вход в туалет ЦУМа стоит 500 рублей, бесплатно в него не пропустят, даже если очень сильно приспичило. Мольба и последняя наличка в кошельке не помогут убедить строгого охранника помочь нуждающемуся. Об этом сообщает телеграм-канал «SHOT ПРОВЕРКА».

Вход в туалет ЦУМа стоит 500 рублей. Видео © Telegram/ SHOT ПРОВЕРКА

Войти в заветный туалет можно только за деньги или при предоставлении чека о покупке в бутике. Однако есть лайфхак — можно купить воду за 250 рублей, предоставить чек о её покупке и войти в заветную комнату.

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Ранее в московском кафе «Палана» (посёлок Коммунарка) разразился скандал: 33-летнего директора заведения задержали по подозрению в установке скрытой камеры в женском туалете. Как признался задержанный, подглядывал он не только за женщинами, но и за детьми.

Полина Никифорова
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