«Выживаю»: Стало известно, как изменилась жизнь попавшей в ДТП по вине жениха россиянки

Ослепшей после аварии модели из Новосибирска Марии Лебедевой в июне исполняется 31 год. Kp.ru узнал, как девушка живёт и чувствует себя сейчас. Здоровье продолжает оставаться главной проблемой Маши. С каждым годом трудностей становится только больше — к слепоте добавились другие заболевания. Несмотря на это, девушка старается сохранять оптимизм.

«Сейчас так себе всё — живу, выживаю. Продолжаю болеть: вроде бы одну болячку победила, как появляется новая. У меня недавно проблемы с ногами возникли из-за того, что я падала, поставили диагноз бурсит. Я раньше думала, что самое ужасное зрение потерять, а оказалось — ноги. Когда ходить не можешь, ты никто, просто овощ. А я вообще ходить не могла, даже до туалета мне помогала добраться мама. Вызываешь скорую — поставят укольчик и всё. Но сейчас лечусь потихоньку», — рассказала девушка.

Несмотря на трудности, Маша продолжает лечение. В 2024 году в одной из частных клиник ей ошибочно диагностировали рак прямой кишки, но, к счастью, дальнейшие анализы не подтвердили этот диагноз.

Позже она призналась, что мысленно уже попрощалась с жизнью, и новость об ошибке вызвала у неё смешанные чувства — и облегчение, и возмущение. «Как можно было так ошибиться? — говорила она. — Но раз всё в порядке, будем жить дальше». Сейчас её главная мечта — не столько восстановить зрение, сколько укрепить здоровье в целом, ведь атрофия зрительного нерва, по её словам, неизлечима.

Маша также признаётся, что даже боится снова обрести зрение, поскольку за время слепоты её представление о некоторых людях сильно изменилось. «Если бы я увидела их сейчас, они показались бы мне отвратительными», — отмечает она.

Несмотря на это, в её жизни появилось много новых друзей. Хотя общаться с ними она может только по телефону, они часто звонят просто так, без особого повода, что для неё очень ценно.