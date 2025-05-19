Реальность без США: ВОЗ урезает штат и департаменты из-за нехватки денег
Гебреисус: Из-за нехватки денег ВОЗ сократит число департаментов с 76 до 34
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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) столкнулась с финансовыми трудностями и будет вынуждена сократить штат. Об этом сообщил глава организации Тедрос Аданом Гебреисус на открытии 78-й сессии Генеральной ассамблеи здравоохранения.
«В результате определения приоритетов была разработана новая рационализированная структура штаб-квартиры, в результате чего численность исполнительного руководства сократилась с 14 до семи человек, а количество департаментов — с 76 до 34», — сказал он на выступлении, которое транслировалось на сайте ВОЗ.
По словам Гебреисуса, ВОЗ столкнётся с серьёзным бюджетным дефицитом в размере 500 миллионов долларов в ближайшие два года. Прекращение финансирования со стороны США уже привело к негативным последствиям в 70 странах, включая перебои в лечении, закрытие медицинских учреждений и увольнения медицинских работников, что увеличивает финансовую нагрузку на население. Для преодоления кризиса ВОЗ вынуждена сокращать расходы, в том числе и штат сотрудников.
Ранее официальный представитель ВОЗ Тарик Яшаревич заявил, что руководство будет работать над адаптацией к финансовым ограничениям после решения США выйти из организации. Напомним, в январе американский лидер Дональд Трамп подписал указ о выходе Штатов из ВОЗ, отметив, что взносы страны составляли около $500 млн ежегодно, в то время как Китай платил лишь $39 млн.