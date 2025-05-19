Реальность без США: ВОЗ урезает штат и департаменты из-за нехватки денег

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) столкнулась с финансовыми трудностями и будет вынуждена сократить штат. Об этом сообщил глава организации Тедрос Аданом Гебреисус на открытии 78-й сессии Генеральной ассамблеи здравоохранения.

«В результате определения приоритетов была разработана новая рационализированная структура штаб-квартиры, в результате чего численность исполнительного руководства сократилась с 14 до семи человек, а количество департаментов — с 76 до 34», — сказал он на выступлении, которое транслировалось на сайте ВОЗ.

По словам Гебреисуса, ВОЗ столкнётся с серьёзным бюджетным дефицитом в размере 500 миллионов долларов в ближайшие два года. Прекращение финансирования со стороны США уже привело к негативным последствиям в 70 странах, включая перебои в лечении, закрытие медицинских учреждений и увольнения медицинских работников, что увеличивает финансовую нагрузку на население. Для преодоления кризиса ВОЗ вынуждена сокращать расходы, в том числе и штат сотрудников.