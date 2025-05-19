«Копия моей Иришки»: Отец, оставшийся после смерти жены с пятью детьми, женился во второй раз
Kp.ru: Оставшийся с пятью детьми вдовец с Урала женился во второй раз
Александр Власов с детьми. Обложка © ural.kp.ru / Алексей Булатов
Раньше многодетная семья Власовых из посёлка Левиха путешествовала по Уралу с музыкальной программой «С балалайкой по селу». Но в апреле 2024 года они потеряли жену и мать пятерых детей — Ирина умерла от рака. Несмотря на горе, Александр не сдался. Осенью 2024 года семья переехала в деревню Сизикова под Нижним Тагилом, купив там трёхкомнатный дом.
В этом же году Александр познакомился с 27-летней Татьяной из Нижнего Тагила. У неё две дочери — 6-летняя Олеся и полуторагодовалая Серафима. Теперь они строят жизнь вместе.
«Мы сошлись с Татьяной в начале сентября. Она ради меня переехала в деревню. Не побоялась того, что у меня уже пять детей. Ребятки приняли её, как родную. Я и сам на неё смотрю, думаю, что это точно судьба! Танюша ещё покрасила волосы и стала просто копия моей Иришки. Мы с Татьяной ездили на кладбище. Так и плакали навзрыд на её могиле вместе», — рассказал Власов kp.ru.
20 декабря 2024 года Александр и Татьяна официально оформили свои отношения, выбрав для торжества национальные казачьи костюмы. Александр с гордостью сообщил, что юридически подтвердил своё отцовство в отношении Олеси и Серафимы. Теперь он воспитывает семерых детей. Особенно трогательны отношения между старшей дочерью Викой и младшей Серафимой — девочки стали неразлучными подругами. Все дети находятся на домашнем обучении, что позволяет им постоянно быть вместе и поддерживать друг друга.
Супруги не скрывают, что с появлением малышки Серафимы им особенно необходима поддержка — периодически возникают трудности с обеспечением детскими вещами и средствами гигиены. Однако Александр твёрдо намерен делать всё возможное, чтобы его большая семья ни в чём не испытывала недостатка.
Ранее Life.ru сообщал, что в 2024 году доля малоимущих среди семей с тремя и более несовершеннолетними детьми сократилась до 20%. Это значительное улучшение по сравнению с 2020 годом, когда почти 40% таких семей находились за чертой бедности. Наибольший прогресс был достигнут в 2023 году — показатель снизился с 29,4% до 21,5% всего за 12 месяцев.