«Копия моей Иришки»: Отец, оставшийся после смерти жены с пятью детьми, женился во второй раз

Раньше многодетная семья Власовых из посёлка Левиха путешествовала по Уралу с музыкальной программой «С балалайкой по селу». Но в апреле 2024 года они потеряли жену и мать пятерых детей — Ирина умерла от рака. Несмотря на горе, Александр не сдался. Осенью 2024 года семья переехала в деревню Сизикова под Нижним Тагилом, купив там трёхкомнатный дом.

В этом же году Александр познакомился с 27-летней Татьяной из Нижнего Тагила. У неё две дочери — 6-летняя Олеся и полуторагодовалая Серафима. Теперь они строят жизнь вместе.

«Мы сошлись с Татьяной в начале сентября. Она ради меня переехала в деревню. Не побоялась того, что у меня уже пять детей. Ребятки приняли её, как родную. Я и сам на неё смотрю, думаю, что это точно судьба! Танюша ещё покрасила волосы и стала просто копия моей Иришки. Мы с Татьяной ездили на кладбище. Так и плакали навзрыд на её могиле вместе», — рассказал Власов kp.ru.

20 декабря 2024 года Александр и Татьяна официально оформили свои отношения, выбрав для торжества национальные казачьи костюмы. Александр с гордостью сообщил, что юридически подтвердил своё отцовство в отношении Олеси и Серафимы. Теперь он воспитывает семерых детей. Особенно трогательны отношения между старшей дочерью Викой и младшей Серафимой — девочки стали неразлучными подругами. Все дети находятся на домашнем обучении, что позволяет им постоянно быть вместе и поддерживать друг друга.

Супруги не скрывают, что с появлением малышки Серафимы им особенно необходима поддержка — периодически возникают трудности с обеспечением детскими вещами и средствами гигиены. Однако Александр твёрдо намерен делать всё возможное, чтобы его большая семья ни в чём не испытывала недостатка.