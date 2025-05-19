СМИ узнали, что помощники Байдена с помощью видеомонтажа скрывали его оговорки

А накануне стало известно, что у Байдена нашли рак простаты. Несмотря на наличие метастазов в костях, существует вероятность положительного ответа на гормональную терапию. Семья бывшего президента США в настоящее время изучает доступные варианты лечения. Нынешний американский лидер Дональд Трамп на новость о болезни Байдена отреагировал по-доброму, пожелав ему скорейшего выздоровления.