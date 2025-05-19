СМИ узнали, что помощники Байдена с помощью видеомонтажа скрывали его оговорки
Semafor: Команда Байдена прибегала к монтажу, чтобы убрать его оговорки
Джо Байден. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Jonah Elkowitz
В ходе предвыборной кампании экс-президента США Джо Байдена его команда прибегала к использованию спецэффектов и монтажа для смягчения впечатления от его оговорок. Об этом сообщает портал Semafor, ссылаясь на ещё не опубликованную книгу «Первородный грех» (Original Sin).
В преддверии выхода книги журналистов Алекса Томпсона и Джейка Таппера, запланированного на 20 мая, стало известно, что предвыборный штаб Байдена сталкивался с трудностями при создании цифрового видеоконтента. Авторы утверждают, что для коррекции восприятия публикой темпа ходьбы Байдена применялась замедленная съёмка, а для устранения оговорок из его выступлений использовался монтаж.
А накануне стало известно, что у Байдена нашли рак простаты. Несмотря на наличие метастазов в костях, существует вероятность положительного ответа на гормональную терапию. Семья бывшего президента США в настоящее время изучает доступные варианты лечения. Нынешний американский лидер Дональд Трамп на новость о болезни Байдена отреагировал по-доброму, пожелав ему скорейшего выздоровления.