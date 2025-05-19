Пошла тяжёлая артиллерия: На дорогах в зоне СВО заметили «Порш»
SHOT: В зоне СВО засняли автомобиль Porsche
Автомобиль Porsche заметили на дорогах в зоне специальной военной операции. Как его туда занесло — неизвестно, однако с трудной дорогой, по которой можно пробраться только на танке, машинка справилась сносно. Любопытные кадры публикует телеграм-канал SHOT.
Porsche на дорогах СВО. Видео © Telegram/ SHOT
Ранее Life.ru сообщал, что российский танк с православным крестом успешно преодолел маршрут до окопного храма на Покровском направлении. После успешного завершения миссии в храме прошёл молебен.
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Telegram/ SHOT