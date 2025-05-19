Пошла тяжёлая артиллерия: На дорогах в зоне СВО заметили «Порш»

Автомобиль Porsche заметили на дорогах в зоне специальной военной операции. Как его туда занесло — неизвестно, однако с трудной дорогой, по которой можно пробраться только на танке, машинка справилась сносно. Любопытные кадры публикует телеграм-канал SHOT.