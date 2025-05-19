Российский ракетный комплекс «Орешник» одним ударом способен разнести здание Министерства обороны Литвы, а также всё, что находится в радиусе нескольких километров. Об этом сообщил военный эксперт, журналист «Царьграда» Илья Головнев, комментируя слова экс-лидера Литвы, что не надо бояться российского ядерного оружия.

«Более того, прицельное попадание даже двух или четырёх индивидуально наводимых боевых блоков «Орешника» полностью выведет из строя всю бункерную инфраструктуру, включая узлы связи, системы жизнеобеспечения и прочее», — уточнил Головнев.

Журналист добавил, что «Орешник» может нанести критический урон любому военному объекту НАТО в Европе. Эксперт объяснил, что основной поражающий фактор указанного оружия — ионизирующее излучение, которое выжигает всю электронику. По его словам, при массированном ударе любое европейское государство, в том числе Польша, погрузится в каменный век.