«Должен был знать правила»: Губерниев раскрыл правду о дисквалификации российского бегуна
Губерниев: Заборский нарушил правила, когда совершал забег под флагом России
Дмитрий Губерниев и Иван Заборский. Обложка © ТАСС / Сергей Виноградов, Артем Геодакян
Международная федерация сверхмарафонского бега (IAU) действовала в рамках своих полномочий, отстранив российского бегуна Ивана Заборского после его рекордного забега во Франции. Как отметил в беседе с URA.ru спортивный журналист Дмитрий Губерниев, каждый участник соревнований обязан соблюдать установленный регламент, с которым должен заранее ознакомиться.
«Если он вышел на старт, он должен был знать правила. И эти правила он нарушил. Поэтому формально повод лишить рекорда у проводящей организации есть... К сожалению, спортсмена дисквалифицировали, и я боюсь, что это решение останется», — сказал Губерниев.
Он высказал предположение, что действия российского спортсмена могли быть продиктованы искренними патриотическими побуждениями — желанием открыто заявить о своей национальной принадлежности. Хотя атлет действительно добился этой цели, его действия противоречили регламенту соревнований, что и стало формальным поводом для санкций со стороны организаторов.
Как пояснил комментатор, из-за аннулирования результата российского атлета новый мировой рекорд будет засчитываться от предыдущего официально зарегистрированного достижения. Неофициальный результат дисквалифицированного спортсмена, по мнению специалиста, не будет учитываться другими атлетами при попытках установить новые рекордные показатели.
Напомним, что Международная ассоциация сверхмарафонцев (IAU) отказалась зарегистрировать мировой рекорд Ивана Заборского (1047,512 км за шестидневный забег), сославшись на то, что спортсмен выступал под российским флагом. В организации подчеркнули, что не препятствуют участию российских и белорусских атлетов в коммерческих соревнованиях под эгидой IAU, однако окончательное решение о допуске спортсменов принимают организаторы конкретных турниров.