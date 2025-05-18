Российский бегун установил новый мировой рекорд, но ему отказали в признании
IAU отказалась признавать мировой рекорд бегуна Заборского из-за флага РФ
Иван Заборский. Обложка © ТАСС / Артем Геодакян
Международная ассоциация сверхмарафонцев (IAU) отклонила регистрацию мирового рекорда Ивана Заборского (1047,512 км за шестидневный забег), мотивируя своё решение выступлением спортсмена под российским флагом. Об этом сообщила пресс-служба организации.
IAU заявила, что не препятствует участию российских и белорусских спортсменов в коммерческих соревнованиях под своей эгидой. Окончательное решение о допуске принимают организаторы турниров. При этом IAU выразила надежду, что организаторы будут следовать рекомендациям ассоциации и не допустят к участию спортсменов из России и Белоруссии, за исключением тех, кто имеет статус нейтрального атлета.
«Любые выступления российских или белорусских спортсменов, выступающих под национальным флагом, не будут признаны и не будут включены в список рекордов», — говорится в сообщении.
«6 дней Франции» — это ультрамарафон, известный своей высокой сложностью и престижем в европейском беговом сообществе. Участники соревнуются в выносливости, практически не останавливаясь на протяжении шести дней, бегая по замкнутому кругу.
Это не первая похожая ситуация в этом году. Ранее Life.ru писал, что ещё в начале года девять российских гимнасток подали заявки на нейтральный статус. Однако из-за фото на Параде Победы 19-летней олимпийской чемпионке Виктории Листуновой не дали нейтральный статус.