Александр Овечкин
Великий пост
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
15 апреля, 15:06

«Ценит весь мир»: Чемпионка мира призвала гимнасток из РФ выступать под нейтральным флагом

Чемпионка мира Стубайло призвала гимнасток из РФ выходить под нейтральным флагом

Чемпионка мира призвала гимнасток из РФ выступать под нейтральным флагом. Обложка © freepik

Чемпионка мира призвала гимнасток из РФ выступать под нейтральным флагом. Обложка © freepik

Двукратная чемпионка мира по художественной гимнастике Анжелика Стубайло заявила, что российских спортсменок знает и ценит весь мир, их ждут на соревнованиях даже соперники. Поэтому гимнасткам нужно выходить на международные старты под нейтральным флагом.

«Я знаю, что выступать на международных соревнованиях, чемпионатах Европы, мира, Олимпиаде — это то, о чём мечтают все профессиональные спортсмены. Это и есть то, ради чего преодолеваются все трудности, травмы, психологические драмы», — подчеркнула собеседница «Газеты.ru».

МОК ведёт переговоры о допуске российских спортсменов к Олимпиаде-2026
МОК ведёт переговоры о допуске российских спортсменов к Олимпиаде-2026

Напомним, в начале года девять российских гимнасток подали заявки на нейтральный статус. Однако из-за фото на параде Победы 19-летней олимпийской чемпионке Виктории Листуновой не дали нейтральный статус.

Борис Эльфанд
  • Новости
  • Художественная гимнастика
  • Спорт
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar