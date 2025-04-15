«Ценит весь мир»: Чемпионка мира призвала гимнасток из РФ выступать под нейтральным флагом
Чемпионка мира Стубайло призвала гимнасток из РФ выходить под нейтральным флагом
Чемпионка мира призвала гимнасток из РФ выступать под нейтральным флагом. Обложка © freepik
Двукратная чемпионка мира по художественной гимнастике Анжелика Стубайло заявила, что российских спортсменок знает и ценит весь мир, их ждут на соревнованиях даже соперники. Поэтому гимнасткам нужно выходить на международные старты под нейтральным флагом.
«Я знаю, что выступать на международных соревнованиях, чемпионатах Европы, мира, Олимпиаде — это то, о чём мечтают все профессиональные спортсмены. Это и есть то, ради чего преодолеваются все трудности, травмы, психологические драмы», — подчеркнула собеседница «Газеты.ru».
Напомним, в начале года девять российских гимнасток подали заявки на нейтральный статус. Однако из-за фото на параде Победы 19-летней олимпийской чемпионке Виктории Листуновой не дали нейтральный статус.