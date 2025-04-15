«Ценит весь мир»: Чемпионка мира призвала гимнасток из РФ выступать под нейтральным флагом

Двукратная чемпионка мира по художественной гимнастике Анжелика Стубайло заявила, что российских спортсменок знает и ценит весь мир, их ждут на соревнованиях даже соперники. Поэтому гимнасткам нужно выходить на международные старты под нейтральным флагом.

«Я знаю, что выступать на международных соревнованиях, чемпионатах Европы, мира, Олимпиаде — это то, о чём мечтают все профессиональные спортсмены. Это и есть то, ради чего преодолеваются все трудности, травмы, психологические драмы», — подчеркнула собеседница «Газеты.ru».