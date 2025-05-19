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19 мая, 13:43
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Клишас в ответ на идею Толстого предложил «пожить» по действующей редакции Конституции

Сенатор Клишас разошёлся во мнениях с Толстым по вопросу изменения Конституции

Андрей Клишас и Пётр Толстой. Обложка © ТАСС / Михаил Синицын, Кристина Кормилицына

Андрей Клишас и Пётр Толстой. Обложка © ТАСС / Михаил Синицын, Кристина Кормилицына

Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас прокомментировал заявление депутата Петра Толстого о внесении изменений в Конституцию России. Своё мнение он выразил в личном телеграм-канале.

«Уважаю коллегу Петра Толстого, но предлагаю всем пожить по действующей редакции Конституции», — написал Клишас.

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Напомним, ранее Пётр Толстой заявил, что конституционные изменения 2020 года могут оказаться не последними, и в будущем Конституцию России ждут ещё более масштабные преобразования.

Мария Любицкая
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