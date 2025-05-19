Клишас в ответ на идею Толстого предложил «пожить» по действующей редакции Конституции
Сенатор Клишас разошёлся во мнениях с Толстым по вопросу изменения Конституции
Андрей Клишас и Пётр Толстой. Обложка © ТАСС / Михаил Синицын, Кристина Кормилицына
Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас прокомментировал заявление депутата Петра Толстого о внесении изменений в Конституцию России. Своё мнение он выразил в личном телеграм-канале.
«Уважаю коллегу Петра Толстого, но предлагаю всем пожить по действующей редакции Конституции», — написал Клишас.
Напомним, ранее Пётр Толстой заявил, что конституционные изменения 2020 года могут оказаться не последними, и в будущем Конституцию России ждут ещё более масштабные преобразования.