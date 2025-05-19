Клишас в ответ на идею Толстого предложил «пожить» по действующей редакции Конституции

Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас прокомментировал заявление депутата Петра Толстого о внесении изменений в Конституцию России. Своё мнение он выразил в личном телеграм-канале.

«Уважаю коллегу Петра Толстого, но предлагаю всем пожить по действующей редакции Конституции», — написал Клишас.