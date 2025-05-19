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Регион
19 мая, 13:39

ЕС захотел снизить потолок цен на российскую нефть, пишут СМИ

Reuters: ЕС хочет убедить страны G7 согласовать потолок цен в $50 на нефть из РФ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Aerial-motion

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Aerial-motion

Евросоюз намерен активно продвигать идею снижения ценового потолка на российскую нефть, доставляемую морем, на встрече министров финансов G7. По данным Reuters, предлагается установить новый предел в 50 долларов за баррель. Сообщается, что встреча состоится уже на этой неделе.

«ЕС предложит министрам финансов G7 на этой неделе снизить потолок цены на перевозимую по морю российскую нефть​​​. ЕС, скорее всего, предложит 50 долларов за баррель в качестве нового уровня потолка», — говорится в публикации агентства.

Напомним, с декабря 2022 года страны G7, Австралия и ЕС установили потолок цен на российскую нефть, перевозимую морским путём, ограничив её стоимость 60 долларами за баррель. Транспортировка и страхование нефти, превышающей эту цену, стало невозможным. Аналогичные ограничения для нефтепродуктов вступили в силу в феврале 2023 года. В ответ на это Россия запретила поставки нефти и нефтепродуктов иностранным компаниям, если в контрактах присутствует механизм ценового потолка.

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Ранее председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила о подготовке нового пакета санкций против России, который затронет нефтяной сектор. В рамках этих мер ЕС намерен расширить перечень компаний, обвиняемых в помощи Москве в обходе рестрикций, и изучает возможности ограничения финансовых операций, осуществляемых российскими банками и их зарубежными филиалами.

Наталья Демьянова
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