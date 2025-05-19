ЕС захотел снизить потолок цен на российскую нефть, пишут СМИ
Reuters: ЕС хочет убедить страны G7 согласовать потолок цен в $50 на нефть из РФ
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Евросоюз намерен активно продвигать идею снижения ценового потолка на российскую нефть, доставляемую морем, на встрече министров финансов G7. По данным Reuters, предлагается установить новый предел в 50 долларов за баррель. Сообщается, что встреча состоится уже на этой неделе.
«ЕС предложит министрам финансов G7 на этой неделе снизить потолок цены на перевозимую по морю российскую нефть. ЕС, скорее всего, предложит 50 долларов за баррель в качестве нового уровня потолка», — говорится в публикации агентства.
Напомним, с декабря 2022 года страны G7, Австралия и ЕС установили потолок цен на российскую нефть, перевозимую морским путём, ограничив её стоимость 60 долларами за баррель. Транспортировка и страхование нефти, превышающей эту цену, стало невозможным. Аналогичные ограничения для нефтепродуктов вступили в силу в феврале 2023 года. В ответ на это Россия запретила поставки нефти и нефтепродуктов иностранным компаниям, если в контрактах присутствует механизм ценового потолка.
Ранее председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила о подготовке нового пакета санкций против России, который затронет нефтяной сектор. В рамках этих мер ЕС намерен расширить перечень компаний, обвиняемых в помощи Москве в обходе рестрикций, и изучает возможности ограничения финансовых операций, осуществляемых российскими банками и их зарубежными филиалами.