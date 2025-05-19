«Максимум света»: Дизайнер рассказала, как превратить балкон в «место силы»

Грамотный подход к оформлению способен сделать даже самый компактный балкон комфортной зоной для отдыха. Об этом в интервью радио Sputnik рассказала дизайнер интерьера, архитектор Мария Боровская. Особое значение, по её мнению, имеет грамотное освещение пространства.

«Максимум света. Уберите всё лишнее, чтобы естественный свет наполнял пространство. Освободите центр балкона. Это действительно важно для создания ощущения простора. Размещение мебели вдоль стен позволяет оставить центральную зону свободной для передвижения и отдыха. Стеллажи и полки могут служить не только для хранения, но и для размещения растений и декора», — считает Боровская.

Дизайнер рекомендует тщательно продумывать обстановку балкона. Для небольших площадей она советует выбирать складные модели мебели, которые можно убирать при необходимости. Предпочтение стоит отдавать текстильным изделиям с защитной пропиткой – они создают уютную атмосферу и устойчивы к внешним воздействиям.

Особое внимание эксперт уделяет деталям оформления: декоративные подушки и пледы не только украшают пространство, но и практичны в использовании. Для озеленения рекомендуются подвесные кашпо. Дизайнер предупреждает о важности чувства меры – избыток декора визуально уменьшает пространство. Завершающими штрихами могут стать мягкое освещение и компактные текстильные аксессуары.