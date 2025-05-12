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12 мая, 04:56

Жёлтый для мотивации, белый для радости: Раскрыто влияние цвета интерьера на мозг

Профессор Пустозёрова: Жёлтый цвет положительно влияет на работоспособность

Жёлтый цвет положительно влияет на работоспособность. Обложка © Шедеврум / Life.ru

Жёлтый цвет положительно влияет на работоспособность. Обложка © Шедеврум / Life.ru

По мнению профессора, заведующей кафедрой «Медиа и дизайн» МХПИ Олеси Пустозёровой, правильная организация пространства с учётом цветовых решений может значительно улучшить психологическое самочувствие студентов и школьников. К примеру, жёлтый цвет способствует спокойствию, радости и мотивации.

«Белый цвет также способен вызвать чувство радости, повысить мотивацию и энтузиазм, создавая ощущение порядка и чистоты, что помогает сосредоточиться», — подчеркнула кандидат педагогических наук.

А вот синий цвет, который ошибочно воспринимается как успокаивающий, на самом деле может подавлять мотивацию и энергию, создавая атмосферу недостаточной стимуляции. Кроме того, сложные цветовые комбинации в интерьере оказывают негативное влияние на психологическое состояние. Особенно плохо воспринимаются схемы с контрастными цветами, такими как сочетания оранжевого с синим или фиолетового с жёлтым, отметила собеседница RT.

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Борис Эльфанд
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