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19 мая, 14:11

Шахматист Владимир Крамник подал жалобу на Chess.com за нарушение законов ЕС

Владимир Крамник. Обложка © ТАСС / Михаил Метцель

Владимир Крамник. Обложка © ТАСС / Михаил Метцель

Российский гроссмейстер Владимир Крамник обратился к регуляторам ЕС с просьбой расследовать возможные нарушения законодательства со стороны популярной онлайн-платформы Chess.com. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети X.

Крамник представил регуляторам ЕС обширную документацию, состоящую из более чем 60 страниц, подготовленную юридическими экспертами. В своем сообщении он отметил, что данный документ уже находится на рассмотрении, и решение о начале официального расследования должно быть принято в течение месяца. Более того, гроссмейстер планирует направить аналогичную документацию в соответствующие органы США.

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Ранее Крамник призвал FIDE ужесточить наказание для украинского шахматиста Кирилла Шевченко, выступающего за Румынию. 22-летний шахматист попался на мошенничестве. Его дисквалифицировали на три года, но российский чемпион считает это слишком мягким наказанием.

Полина Никифорова
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