Шахматист Владимир Крамник подал жалобу на Chess.com за нарушение законов ЕС

Российский гроссмейстер Владимир Крамник обратился к регуляторам ЕС с просьбой расследовать возможные нарушения законодательства со стороны популярной онлайн-платформы Chess.com. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети X.

Крамник представил регуляторам ЕС обширную документацию, состоящую из более чем 60 страниц, подготовленную юридическими экспертами. В своем сообщении он отметил, что данный документ уже находится на рассмотрении, и решение о начале официального расследования должно быть принято в течение месяца. Более того, гроссмейстер планирует направить аналогичную документацию в соответствующие органы США.