Ведущий шахматный портал забанил российского гроссмейстера после конфликта с поляком

Ведущий мировой шахматный портал Chess.com заблокировал российского гроссмейстера Дениса Хисматуллина после конфликта с поляком Яном-Кшиштофом Дудой на турнире в Самарканде. О блокировке сообщил сам Хисматуллин. Его заявление опубликовано в телеграм-канале именитого российского шахматиста Сергея Карякина.

Хисматуллин напомнил, что в конце прошлого года Дуда отказался пожать ему руку в ходе турнира, что вызвало бурную реакцию в западной прессе и соцсетях. В результате СМИ выяснили, что он совместно с Карякиным неоднократно посещал зону спецоперации (СВО) с гуманитарными миссиями. После этого, как утверждает шахматист, Chess.com прислал ему уведомление о блокировке.

"После этого самый популярный шахматный сайт Chess.com прислал электронное письмо, в котором уведомил меня, что отныне мне запрещается участие в призовых турнирах и любая социальная активность на их сайте", — поделился Хисматуллин.

Американский сайт Chess.com — это крупнейшая международная платформа для игры в шахматы. После начала СВО портал выступил с осуждением действий российских властей. С апреля 2022 года данный сайт заблокирован на территории нашей страны.