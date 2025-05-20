Пробила артерию: Подушка безопасности «хонды» сделала многодетного россиянина инвалидом

На Филиппинах российский турист получил тяжёлые травмы из-за сбоя в работе подушки безопасности автомобиля Honda, что привело к его инвалидности. 47-летний Максим, находясь в критическом состоянии, уже третий месяц не может вернуться в Россию, а его семья готовит судебный иск против японского автогиганта.

Подушка безопасности «хонды» пробила сонную артерию российскому туристу на Филиппинах и сделала его инвалидом. Видео © Telegram / SHOT

Как сообщили SHOT родственники пострадавшего, авария произошла в конце февраля. Максим вместе с младшим сыном ехал на арендованной Honda City 2009 года, когда на перекрёстке в их машину врезался внедорожник под управлением местного жителя, который, по словам близких, проигнорировал красный сигнал светофора. В момент столкновения сработала подушка безопасности, но, как утверждает семья, из неё неожиданно вылетел металлический фрагмент. Он пробил Максиму челюсть и повредил сонную артерию.

Мужчину экстренно подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких, на котором он остаётся по сей день. У Максима парализованы обе руки, а единственная подвижная нога функционирует лишь частично. Медицинские счета от филиппинских врачей достигли восьми миллионов рублей, из которых семье удалось собрать лишь четверть. Транспортировка в Россию, которая обойдётся ещё в полтора миллиона, пока невозможна. Жена Максима осталась с ним на острове, отправив троих детей обратно домой.

После аварии родственники связались с представителями Honda, которые предложили провести экспертизу автомобиля для выяснения причин неисправности подушки. Однако филиппинские власти отказываются передать машину, так как она фигурирует в уголовном деле как вещественное доказательство.

Семья Максима намерена подать в суд на автопроизводителя, чтобы возместить расходы на лечение и организовать перевозку пострадавшего в Россию.