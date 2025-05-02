В отеле на Бали найдено тело 25-летнего коуча из России
Тело российского бизнес-коуча со ссадинами на лице обнаружено в отеле на Бали
Погибший на Бали Артём А. Обложка © SHOT
На Бали в отеле в районе Северной Куты было найдено тело 25-летнего российского бизнес-коуча Артёма А., сообщила полиция. По информации Telegram-канала SHOT, сотрудники отеля забеспокоились, заметив, что постоялец долго не покидает номер. Один из работников, не получив ответа на стук в дверь, заглянул в окно номера на первом этаже и сфотографировал мужчину, лежащего на полу без признаков жизни.
Прибывшие полицейские взломали дверь и обнаружили труп. На теле были заметны ссадины на руках, ногах и лице, а также следы крови из носа и рта. Медики установили, что смерть наступила примерно за 12 часов до обнаружения. Полиция Бали начала расследование обстоятельств загадочной гибели россиянина, тело направлено на судебно-медицинскую экспертизу.
В социальных сетях Артём позиционировал себя как бизнес-психолога и коуча, вдохновляя подписчиков девизом, призывающим жить ярко и наслаждаться каждым днём.
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