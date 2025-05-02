В отеле на Бали найдено тело 25-летнего коуча из России

На Бали в отеле в районе Северной Куты было найдено тело 25-летнего российского бизнес-коуча Артёма А., сообщила полиция. По информации Telegram-канала SHOT, сотрудники отеля забеспокоились, заметив, что постоялец долго не покидает номер. Один из работников, не получив ответа на стук в дверь, заглянул в окно номера на первом этаже и сфотографировал мужчину, лежащего на полу без признаков жизни.