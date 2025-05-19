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19 мая, 14:43

Организация «Белый Интернет» выпустила учебник для юристов и предпринимателей

В Петербурге презентовали учебник «Право цифровых активов»

Юристы и предприниматели. Обложка © Life.ru / Шедеврум

Юристы и предприниматели. Обложка © Life.ru / Шедеврум

На XIII Петербургском международном юридическом форуме (ПМЮФ-2025) состоялась презентация учебного пособия «Право цифровых активов». Книга выпущена АНО «Белый Интернет» (учредителем которого является агентство РАПСИ) в сотрудничестве с МГИМО РФ. Об этом сообщило РАПСИ.

По словам автора, профессора МГИМО, члена СПЧ и главы АНО «Белый Интернет» Элины Сидоренко, пособие поможет бизнесу и будущим предпринимателям разобраться в последних правовых тенденциях, связанных с цифровыми активами, и использовать их для расширения своей деятельности, основываясь на принципах законности, прозрачности и справедливости. Согласно данным Сидоренко, для 78% компаний именно неясность правового поля является главным препятствием для использования цифровых активов.

Учебник предлагает инструменты для минимизации рисков, включая анализ международного опыта и методов FATF. Особое внимание уделено кейсам, таким как дело SEC против Ripple и стратегия стейблкоина USDC. Издание помогает разрабатывать международные бизнес-стратегии и оценивать инвестиционные риски, превращая регуляторные вызовы в преимущества. Пособие предназначено для юристов и предпринимателей, занятых в цифровой экономике.

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Алиса Хуссаин
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