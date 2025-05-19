Польская таможня помешала поставке в Азербайджан шин для Boeing транзитом через Россию

Таможня Польши изъяла пять тонн шин для гражданских самолётов Boeing, которые, предварительно, должны были направиться транзитом через Белоруссию и Россию в Азербайджан. Об этом сообщает Reuters.

«Сотрудники... обнаружили во время проверки грузовика в Корощине, что водитель перевозил шины, используемые в гражданских самолётах Boeing, вместо заявленных автомобильных и автобусных шин», — сообщили в налоговой администрации Польши.

Уточняется, что товар отправляла компания из Испании. Шины изъяты, возбуждено уголовное дело по факту таможенного мошенничества.