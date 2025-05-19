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19 мая, 15:06

Польская таможня помешала поставке в Азербайджан шин для Boeing транзитом через Россию

Reuters: Польша изъяла 5 тонн шин для Boeing, отправленных в Азербайджан через Россию

Фото © Shutterstock / FOTODOM / Ian Dewar Photography

Фото © Shutterstock / FOTODOM / Ian Dewar Photography

Таможня Польши изъяла пять тонн шин для гражданских самолётов Boeing, которые, предварительно, должны были направиться транзитом через Белоруссию и Россию в Азербайджан. Об этом сообщает Reuters.

«Сотрудники... обнаружили во время проверки грузовика в Корощине, что водитель перевозил шины, используемые в гражданских самолётах Boeing, вместо заявленных автомобильных и автобусных шин», — сообщили в налоговой администрации Польши.

Уточняется, что товар отправляла компания из Испании. Шины изъяты, возбуждено уголовное дело по факту таможенного мошенничества.

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Ранее сообщалось, что компания Boeing хочет вернуться в Россию ради титана. Авиапроизводитель рассматривает вариант, при котором воздушная техника снова начнёт поступать в РФ в два этапа. Сначала компания разрешит поставки старых самолётов, которые продают другие перевозчики. Затем планируется снять все ограничения и предоставить возможность нашим компаниям оформлять заказы напрямую у производителя.

Никита Никонов
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