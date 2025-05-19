Ангела с зайцем на руках украли с детской могилы на кладбище в Петербурге
Кладбище. Обложка © 78.ru
В Василеостровском районе Санкт-Петербурга полиция устанавливает обстоятельства хищения скульптуры с территории Смоленского кладбища. По данным 78.ru, 40-летний мужчина заявил о пропаже части памятника с могилы своего сына. Как выяснилось, между 13 и 18 мая с участка исчезла керамическая композиция, изображающая ангела с зайцем на руках. Её стоимость оценивается в 30 тысяч рублей.
Трагическая история семьи началась в 2017 году, когда их полуторагодовалый сын скончался от осложнений аппендицита. Родители установили на могиле трогательный памятник, а также регулярно приносили любимые игрушки малыша. Со временем супруги стали замечать исчезновение оставленных вещей, но установить виновных не удалось.
«Это не бронзовая, не золотая фигура. Какую-то ценность для воришек она не должна иметь, но для нас имеет, потому что это памятник нашему сыну», — объяснил отец погибшего ребёнка.
Ранее Life.ru сообщал, что неизвестные злоумышленники похитили бронзовую статую Мелании Трамп, установленную рядом с городом Севница в Словении, где она родилась. О пропаже стало известно 13 мая, сигнал в полицию поступил в тот же день. На место происшествия прибыли правоохранители, проводится расследование.