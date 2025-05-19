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19 мая, 17:15

Трамп в разговоре с Путиным высказал свою позицию по прекращению огня на Украине

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Rokas Tenys

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Rokas Tenys

Во время телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным лидер США Дональда Трампа заявил о своей позиции по поводу прекращения огня на Украине. Об этом рассказал глава государства после диалога с американским коллегой. Путин также поблагодарил Трампа за поддержку в возобновлении прямых переговоров между РФ и Украиной.

«Прежде всего я поблагодарил президента Соединённых Штатов за поддержку со стороны США возобновления прямых переговоров между РФ и Украиной по поводу возможного заключения мирного соглашения. <...> Президент США высказал свою позицию по поводу прекращения боевых действий, перемирия», — сказал Путин.

Life.ru публикует полное заявление Путина по итогам разговора с Трампом
Life.ru публикует полное заявление Путина по итогам разговора с Трампом

Напомним, что сегодня, 19 мая, Путин провёл разговор с Трампом, их беседа длилась более двух часов. Телефонный разговор Путина с президентом США состоялся из образовательного центра «Сириус», где российский лидер находился с визитом.

Полина Никифорова
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