Президент России Владимир Путин посетил образовательный центр «Сириус», где провёл встречу с учащимися, выпускниками и преподавателями. В рамках беседы глава государства поделился личными размышлениями о роли искусства в жизни человека.

«Я, к сожалению, не играл на фортепиано никогда. Сожалею об этом, потому что это, конечно, обогащает. Музыка так же, как и живопись, если это является частью нашей жизни с детства, то оно формирует человека. Формирует личность, формирует мировоззрение, отношение к окружающему миру и к себе», — отметил российский лидер, беседуя с собравшимися.

Путин также добавил, что музыкальное искусство несёт в себе особую силу, способную сделать человека внутренне гармоничным. Именно это состояние, по его мнению, и лежит в основе настоящего человеческого счастья.