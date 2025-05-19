Путин рассказал о желании, которое загадал бы золотой рыбке
Путин заявил, что отпустил бы золотую рыбку в воду и не стал загадывать желание
Владимир Путин в «Сириусе». Обложка © Life.ru
Во время визита в образовательный центр «Сириус» российскому лидеру Владимиру Путину задали нестандартный вопрос. Один из школьников спросил у главы государства, какое желание президент загадал бы, окажись в его руках золотая рыбка.
«Я бы из экологических соображений отпустил бы рыбку на свободу. Я бы сам ставил цели и их добивался», — ответил Путин.
Ранее президент России признался, чего ему не хватает для счастья. Владимир Путин выразил сожаление по поводу того, что никогда не играл на фортепиано. По его мнению, музыкальное искусство несёт в себе особую силу, способную сделать человека внутренне гармоничным.