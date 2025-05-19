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Регион
19 мая, 19:54

Путин рассказал о желании, которое загадал бы золотой рыбке

Путин заявил, что отпустил бы золотую рыбку в воду и не стал загадывать желание

Владимир Путин в «Сириусе». Обложка © Life.ru

Владимир Путин в «Сириусе». Обложка © Life.ru

Во время визита в образовательный центр «Сириус» российскому лидеру Владимиру Путину задали нестандартный вопрос. Один из школьников спросил у главы государства, какое желание президент загадал бы, окажись в его руках золотая рыбка.

«Я бы из экологических соображений отпустил бы рыбку на свободу. Я бы сам ставил цели и их добивался», — ответил Путин.

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Тимур Хингеев
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