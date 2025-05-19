Путин рассказал о желании, которое загадал бы золотой рыбке

Во время визита в образовательный центр «Сириус» российскому лидеру Владимиру Путину задали нестандартный вопрос. Один из школьников спросил у главы государства, какое желание президент загадал бы, окажись в его руках золотая рыбка.

«Я бы из экологических соображений отпустил бы рыбку на свободу. Я бы сам ставил цели и их добивался», — ответил Путин.