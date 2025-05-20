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Регион
20 мая, 00:49

День детских общественных организаций отмечают по всей России

Обложка © Telegram / Движение Первых

Обложка © Telegram / Движение Первых

Акция «Дружба едина!» охватила всю Россию, а День детских общественных организаций отмечают по всей стране. Об этом сообщает пресс-служба Движения Первых.

Акция охватила всю страну. Видео Telegram / Движение Первых

В рамках праздника активисты знакомятся, обмениваются опытом, разрабатывают совместные проекты и просто весело проводят время. Организаторы предлагают всем, кто обрёл друзей на молодёжных мероприятиях, рассказать об этом в социальных сетях.

«Ребята из Движения Первых проводят акцию «Дружба едина!» и доказывают: дружба — это сила, которая объединяет города, регионы и страны», — говорится в сообщении.

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Ранее президент России Владимир Путин создал межведомственную рабочую группу по воспитанию детей и молодёжи. В её задачи войдут создание единого воспитательного пространства, а также поддержка инициатив, направленных на формирование и продвижение традиционных российских духовно-нравственных ценностей среди молодёжи.

Антон Голыбин
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