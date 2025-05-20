День детских общественных организаций отмечают по всей России

Акция «Дружба едина!» охватила всю Россию, а День детских общественных организаций отмечают по всей стране. Об этом сообщает пресс-служба Движения Первых.

Акция охватила всю страну. Видео Telegram / Движение Первых

В рамках праздника активисты знакомятся, обмениваются опытом, разрабатывают совместные проекты и просто весело проводят время. Организаторы предлагают всем, кто обрёл друзей на молодёжных мероприятиях, рассказать об этом в социальных сетях.

«Ребята из Движения Первых проводят акцию «Дружба едина!» и доказывают: дружба — это сила, которая объединяет города, регионы и страны», — говорится в сообщении.