День детских общественных организаций отмечают по всей России
Обложка © Telegram / Движение Первых
Акция «Дружба едина!» охватила всю Россию, а День детских общественных организаций отмечают по всей стране. Об этом сообщает пресс-служба Движения Первых.
Акция охватила всю страну. Видео Telegram / Движение Первых
В рамках праздника активисты знакомятся, обмениваются опытом, разрабатывают совместные проекты и просто весело проводят время. Организаторы предлагают всем, кто обрёл друзей на молодёжных мероприятиях, рассказать об этом в социальных сетях.
«Ребята из Движения Первых проводят акцию «Дружба едина!» и доказывают: дружба — это сила, которая объединяет города, регионы и страны», — говорится в сообщении.
Ранее президент России Владимир Путин создал межведомственную рабочую группу по воспитанию детей и молодёжи. В её задачи войдут создание единого воспитательного пространства, а также поддержка инициатив, направленных на формирование и продвижение традиционных российских духовно-нравственных ценностей среди молодёжи.