Аналитик Центра фундаментальных прав в Венгрии Золтан Кошкович заявил, что единственным способом избежать дальнейших разрушений для Украины остаётся немедленное заключение соглашения с Россией. Свою позицию он изложил в соцсети X.

«Единственный выход для Киева — признать, что он проиграл войну, и вести переговоры о наименее плохом мире с учётом этой реальности. <...> Если Зеленский поступит правильно и смирится с поражением, его политическая карьера закончится. Возможно, и его жизнь тоже», — написал Кошкович.

Аналитик также подчеркнул, что возможное соглашение должно предусматривать не только прекращение огня, но и остановку поставок западных вооружений, а также прекращение обмена разведывательной информацией между США и Украиной.