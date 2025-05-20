«Единственный выход»: В Венгрии призвали Украину признать поражение
Аналитик Кошкович: Признание поражения является единственным выходом для Киева
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Аналитик Центра фундаментальных прав в Венгрии Золтан Кошкович заявил, что единственным способом избежать дальнейших разрушений для Украины остаётся немедленное заключение соглашения с Россией. Свою позицию он изложил в соцсети X.
«Единственный выход для Киева — признать, что он проиграл войну, и вести переговоры о наименее плохом мире с учётом этой реальности. <...> Если Зеленский поступит правильно и смирится с поражением, его политическая карьера закончится. Возможно, и его жизнь тоже», — написал Кошкович.
Аналитик также подчеркнул, что возможное соглашение должно предусматривать не только прекращение огня, но и остановку поставок западных вооружений, а также прекращение обмена разведывательной информацией между США и Украиной.
А ранее главарь киевского режима Владимир Зеленский распорядился создать постоянную группу для ведения переговоров с Россией. Экс-комик обсудил дипломатические пути прекращения конфликта и достижения прочного мира с высшими должностными лицами правительства и дипломатами.