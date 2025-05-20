Экс-сенатору Хорошавцеву предъявлено обвинение в шести эпизодах мошенничества

Бывшему сенатору от Удмуртии Виктору Хорошавцеву официально предъявлено обвинение в совершении шести эпизодов мошенничества, совершённых в особо крупном размере. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы дела.

В период с 2003 по 2009 год Хорошавцев представлял Удмуртию в Совете Федерации, а впоследствии возглавлял ОАО «Система-инвест», дочернюю компанию АФК «Система», под управлением которого находились «Башнефть» и весь топливно-энергетический комплекс Башкирии. Его обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. Потерпевшей стороной по делу выступает госкорпорация «Агентство страхования вкладов».