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20 мая, 01:41

Экс-сенатору Хорошавцеву предъявлено обвинение в шести эпизодах мошенничества

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Aerial Mike

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Aerial Mike

Бывшему сенатору от Удмуртии Виктору Хорошавцеву официально предъявлено обвинение в совершении шести эпизодов мошенничества, совершённых в особо крупном размере. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы дела.

В период с 2003 по 2009 год Хорошавцев представлял Удмуртию в Совете Федерации, а впоследствии возглавлял ОАО «Система-инвест», дочернюю компанию АФК «Система», под управлением которого находились «Башнефть» и весь топливно-энергетический комплекс Башкирии. Его обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. Потерпевшей стороной по делу выступает госкорпорация «Агентство страхования вкладов».

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Напомним, что ранее Тверской районный суд Москвы заочно арестовал Виктора Хорошавцева по обвинению в мошенничестве. Суд постановил заключить его под стражу на два месяца с момента задержания на территории России или экстрадиции. Мужчина также объявлен в международный розыск.

Антон Голыбин
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