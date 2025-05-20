Подразделения российской группировки «Запад» нанесли за сутки серию результативных ударов по позициям Вооружённых сил Украины (ВСУ). Средствами противовоздушной обороны было сбито четыре беспилотника самолётного типа. Также в ходе боевых действий уничтожены боевая бронированная машина «Козак» и американский бронетранспортёр М113. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Иван Бигма.

В рамках контрбатарейной борьбы артиллеристы «Запада» вывели из строя 155-мм гаубицу М198 производства США. Кроме того, был поражён полевой склад боеприпасов, что значительно осложнило логистику ВСУ на данном участке фронта.