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Регион
20 мая, 04:35

ВСУ лишились склада и бронетехники: Группировка «Запад» нанесла мощный удар

Группировка «Запад» за сутки ликвидировала технику и склад ВСУ

ВС РФ. Обложка © freepik / DC Studio

ВС РФ. Обложка © freepik / DC Studio

Подразделения российской группировки «Запад» нанесли за сутки серию результативных ударов по позициям Вооружённых сил Украины (ВСУ). Средствами противовоздушной обороны было сбито четыре беспилотника самолётного типа. Также в ходе боевых действий уничтожены боевая бронированная машина «Козак» и американский бронетранспортёр М113. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Иван Бигма.

В рамках контрбатарейной борьбы артиллеристы «Запада» вывели из строя 155-мм гаубицу М198 производства США. Кроме того, был поражён полевой склад боеприпасов, что значительно осложнило логистику ВСУ на данном участке фронта.

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Ранее сообщалось, что в ходе боёв за Новоалександровку в ДНР один из бойцов группировки «Центр» отличился неординарной отвагой. Во время штурма стрелок 2-го мотострелкового батальона 9-й бригады, укрывавшийся вместе с товарищами в жилом доме, сумел обезвредить вражеский дрон буквально голыми руками. Несмотря на контакт с беспилотником, солдат отделался лишь ранением кисти, избежав серьёзных травм.

Андрей Васильев
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