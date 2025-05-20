Гидрометцентр рассказал, какая погода ждёт москвичей во вторник

Во вторник в столице ожидается облачная погода и кратковременные дожди. Местами возможны грозы, температура воздуха поднимется до плюс 15 градусов. Об этом сообщает сайт Гидрометцентра.

Днём в Москве температура воздуха составит от 13 до 15 градусов тепла. Ветер западный, 5-10 м/с. При грозе порывы могут достигать 15 м/с. Атмосферное давление составит 739 мм ртутного столба.

В Московской области во вторник температура воздуха будет колебаться в пределах от плюс 12 до плюс 17 градусов. В ночь на среду возможны заморозки до плюс 3 градусов.