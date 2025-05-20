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20 мая, 03:48

Гидрометцентр рассказал, какая погода ждёт москвичей во вторник

Гидрометцентр: Москву ожидает облачная погода и дожди во вторник

Облачная погода в Москве. Фото © Life.ru

Облачная погода в Москве. Фото © Life.ru

Во вторник в столице ожидается облачная погода и кратковременные дожди. Местами возможны грозы, температура воздуха поднимется до плюс 15 градусов. Об этом сообщает сайт Гидрометцентра.

Днём в Москве температура воздуха составит от 13 до 15 градусов тепла. Ветер западный, 5-10 м/с. При грозе порывы могут достигать 15 м/с. Атмосферное давление составит 739 мм ртутного столба.

В Московской области во вторник температура воздуха будет колебаться в пределах от плюс 12 до плюс 17 градусов. В ночь на среду возможны заморозки до плюс 3 градусов.

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Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что аномальной жары в большинстве регионов страны в ближайшие семь дней не ожидается. По его словам, стабильная и комфортная погода сохранится почти на всей территории России. Исключение составит Алтайский край и Республика Алтай, где температура воздуха может подняться выше +30°C.

Антон Голыбин
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